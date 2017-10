Infoabend der TAHK

Heidekreis. Die Technische Akademie Heidekreis (TAHK) in Walsrode bietet ab jetzt auch Vorbereitungskurse für angehende Handwerksmeister in berufsbegleitender Form an. Sie wollen eine Führungsposition in einem Handwerksunternehmen übernehmen? Oder sich später einmal selbstständig machen? Dann ist die Aufstiegsfortbildung zum Handwerksmeister genau richtig. Teil drei (wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse) und Teil vier (Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung) der Meisterausbildung sind dabei identisch für alle Gewerke.

Interessierte können sich unverbindlich über die Lehrgangsangebote informieren. Am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr findet für alle Interessenten in der Technischen Akademie Heidekreis, Uetzinger Straße 4 in Walsrode eine Infoveranstaltung statt. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon (08 00) 9 91 10 01 oder info@tahk.de. Weitere Informationen unter www.tahk.de.