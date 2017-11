Infoabend in Nienhagen

Prüfungsvorbereitungskurs zum Heilpraktiker für Psychotherapie

Heidekreis. Am Mittwoch, 22. November, um 19.30 Uhr besteht für Interessenten die Möglichkeit an einem kostenfreien Infoabend für den berufsbegleitenden Prüfungsvorbereitungskurs Heilpraktiker für Psychotherapie teilzunehmen. Seit 2003 unterstützt das Institut für Kunst und Therapie Potsdam (IFKTP) Interessierte erfolgreich bei den Prüfungsvorbereitungen. Der Infoabend findet statt in den Räumen des IFKTP, Herzogin-Agnes-Platz 8 in Nienhagen. Die Fachfortbildung für Psychotherapie ist als Bildungsurlaub anerkannt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfungsvorbereitung qualifiziert die Teilnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen und wird mit dem IFKTP-Zertifikat bestätigt. Dies ist der Nachweis einer fundierten Vorbereitung auf die behördliche Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Eine finanzielle Förderung durch die staatliche Bildungsprämie ist bei Erfüllung der Voraussetzungen möglich. Weitere Informationen sind der Homepage unter www.ifktp.eu zu entnehmen. Anmeldungen zum Infoabend werden unter Telefon (0 51 44) 4 95 41 erbeten. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.