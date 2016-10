Infoabende für werdende Eltern

Heidekreis. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Heidekreis-Klinikum Walsrode veranstaltet in diesem Jahr noch an drei Terminen einen Infoabend für werdende Eltern: 7. November (Montag), 29. November (Dienstag) und 5. Dezember (Montag) jeweils um 19 Uhr.

Dr. Christiane Thein, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und ihr Team aus Ärzten, Hebammen, Schwestern, Kinderärzten und Anästhesisten stehen für Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit zur Verfügung. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Kreißsaal, die Wochenbett- und Neugeborenenstation zu besichtigen. Die Infoabende finden voraussichtlich bis Ende 2017 im Kasino (Speiseraum) des Heidekreis-Klinikums Walsrode, Robert-Koch-Straße 4 statt. Grund hierfür ist der Abriss des Schwesternwohnheims, einschließlich des großen Saales, für den Neubau eines Gesundheitszentrums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos erhalten Interessierte beim Sekretariat der Gynäkologie und Geburtshilfe unter Telefon (0 51 61) 6 02 14 51.