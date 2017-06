Infoabende für werdende Eltern in Walsrode

Infoabende für werdende Eltern in Walsrode

Heidekreis. In Walsrode veranstaltet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe die nächsten Infoabende für werdende Eltern am Montag, 3. Juli, und Dienstag, 25. Juli. Dr. Christiane Thein und ihr Team aus Ärzten, Hebammen, Schwestern, Kinderärzten und Anästhesisten stehen für Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit zur Verfügung. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Kreißsaal, die Wochenbett- und Neugeborenenstation zu besichtigen. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr im Kasino (Speiseraum) des Heidekreis-Klinikums Walsrode, Robert-Koch-Straße 4.

Der nächste Informationsabend für werdende Eltern zum Thema „Die ersten Tage nach der Geburt – Ein guter Start im Heidekreis-Klinikum“ findet am Donnerstag, 20. Juli, am Standort Walsrode statt. Kinderkrankenschwester und Stillberaterin Ilse-Marie Lentz und Hebamme Inga Diers informieren regelmäßig jeden dritten Donnerstag im Monat über die Themen Bonding und Bindung, Stillen und Flasche sowie Möglichkeiten einer gemeinsamen Unterbringung im Klinikum. Beginn ist ebenfalls um 19 Uhr im Kasino (Speiseraum) des Heidekreis-Klinikums Walsrode, Robert- Koch-Straße 4.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos erhalten Interessierte beim Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter Telefon (0 51 61) 6 02 14 51.