Informationsveranstaltung und Online Internetplattform für Bürgerbeteiligung zur SuedLink-Planung

Heidekreis. Die Tennet TSO GmbH wird am Montag, 7. November, in der Stadthalle Walsrode im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Planungsstand des SuedLink berichten. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Zusätzlich kann sich jeder online in die laufenden Planungen einbringen und Hinweise geben. Darauf weist der Heidekreis hin.

Alle Bürger können sich hier über die Planungsgrundlagen, die Technologie sowie den Bau von Erdkabeln informieren. Darüber hinaus werden Hinweise zur Planung der vorgeschlagenen möglichen Erdkabel-Korridore vor Ort abgegeben. „Die interessierten Bürgerinnen und Bürgern sollen die Möglichkeit erhalten, sich aus erster Hand über den Stand des Verfahrens informieren zu lassen", so Landrat Ostermann. Neben einer allgemeinen Vorstellung und Präsentation zur SuedLink-Planung stehen Planer, Gutachter, Fachexperten und Projektansprechpartner im persönlichen Gespräch für Fragen und Antworten zur Verfügung. Jeder hat die Möglichkeit, sich über eine Internetseite an der Planung zu beteiligen und Hinweise zur Optimierung der Erdkabel-Korridore einzureichen. Diese werden direkt auf einer Karte angezeigt. Weiterhin kann sich jeder Interessierte bis zum 29. November online einen Überblick über den vorgeschlagenen Verlauf der Erdkabel-Korridore verschaffen, Raumwiderstände sowie regionale topographische Gegebenheiten ansehen und bereits aufgenommene Hinweise nachvollziehen. Die entsprechende Plattform ist zu finden unter: www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/erdkabel-korridore/online-beteiligung/.

Weitere Informationen zum SuedLink sowie zu den Erdkabel-Korridoren stehen unter: www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/.