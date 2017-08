Infos über neue Termine

Energieberatung im Aller-Leine-Tal

Aller-Leine-Tal. Nach dem Ende der Sommerpause startet im September wieder die Energieberatung im Aller-Leine-Tal. Für Mieter und Hauseigentümer bietet die Energieberatung der Verbraucherzentrale kompetenten und unabhängigen Rat zu allen Fragen des privaten Energieverbrauchs. Als Ratsuchende kommen Interessierte mit ihrer persönlichen Fragestellung in die Beratungsstelle und erhalten dort individuell und anbieterunabhängig Informationen und Handlungsempfehlungen, zum Beispiel zur Energieeinsparung bei Strom oder Wärme, zu sinnvollen Sanierungsmaßnahmen, zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zum Einsatz möglicher Fördermittel. Zur Beratung bringen Interessierte am besten alle relevanten Unterlagen im Zusammenhang mit dem Anliegen mit. Auch Fotos sind hilfreich. So kann sich die Beraterin schnell einen Überblick verschaffen. Die Energieberatung wird durchgeführt von Hiltrud Hogreve.Der nächste Termine: Schwarmstedt am Mittwoch, 20. September, von 15 bis 18 Uhr im Kaminzimmer im Uhle-Hof. Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 8 09 99.Die Termine müssen vorab vereinbart werden. Die Beratungszeit beträgt üblicherweise 45 Minuten und erfordert hierfür einen Eigenanteil von 7,50 Euro. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen zu den Beratungsangeboten gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter Telefon (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.