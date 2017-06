Infoveranstaltung am 15. Juni

Schneller zum Techniker mit IHK‐Abschluss

Heidekreis. Im Herbst 2017 startet die Technische Akademie Heidekreis (TAHK) in Walsrode ein neues Lehrgangsangebot: berufsbegleitende Vorbereitungslehrgänge auf den „Industrietechniker IHK (m/w)“ der Fachrichtung Maschinenbau und Elektrotechnik.Dieses Angebot ist bewusst auf die modernen Anforderungen von Unternehmen für die Arbeit in der Praxis entwickelt worden. Der Industrietechniker IHK ist die praxisorientierte, zeit‐ und kostensparende Alternative zum Staatlich geprüften Techniker. Die Schwerpunkte sind gleich und die Zielsetzung identisch. Unterschiede gibt es beim zeitlichen Umfang und den Inhalten. Typische Schulfächer wie Deutsch, Englisch und Politik fallen hier weg. Teilnehmer können sich eine Förderung sichern und sparen mit Aufstiegs‐BAföG bis zu 64 Prozent der Lehrgangsgebühren. Auch für Firmen gibt es interessante Fördermittel – das Programm Weiterbildung in Niedersachsen „WiN“ fördert neben den Lehrgangsgebühren auch Personalausgaben für Freistellungen. Für alle Interessierten findet am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr in der Technischen Akademie Heidekreis, Uetzinger Straße 4 in Walsrode eine Informationsveranstaltung statt. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon (08 00) 9 91 10 01 oder info@tahk.de. Weitere Informationen unter www.tahk.de. Die Technische Akademie Heidekreis unterstützt Interessierte bei der beruflichen Qualifikation durch ein umfassendes Angebot von Lehrgängen in allen technischen Berufen.