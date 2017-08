Infoveranstaltung

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt am Mittwoch, 30. August, um 10 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4 in Schwarmstedt ein zu einer Informationsveranstaltung über Elektrofahrräder. Interessierte sind herzlich eingeladen, um sich bei Kaffee, Tee und Keksen über E-Bikes zu informieren und auch einige Modelle auszuprobieren. Der Eintritt ist frei.