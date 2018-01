Infoveranstaltung

Buchholz. Eine Veranstaltung des Senioren- und Behindertenbeirats der SG Schwarmstedt in Zusammenarbeit mit UdhZ zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht findet am Montag, 29. Januar, um 16 Uhr in der Mensa des Dorfgemeinschaftshauses in Buchholz statt. Referentin ist Kristina Homann-Kümmel, Ärztin für Allgemeinmedizin.