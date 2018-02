Infoveranstaltung des Seniorenbeirates

Schwarmstedt. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – Brauche ich das wirklich? Wie schreibe ich das am besten? Diese und andere Fragen sollen auf einer Informatiosveranstaltung am Donnerstag, 22. Februar, um 15 Uhr im Büro des Seniorenbeirates in Schwarmstedt, Hauptstraße 4, beantwortet werden. Referentin ist Kristina Homann-Kümmel, Ärztin für Allgemeinmedizin. Der Eintritt ist frei.