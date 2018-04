Infoveranstaltung im Gemeindehaus

Lindwedel. Bei der Infoveranstaltung des Seniorenbeirats am Montag, 23. April, um 16 Uhr geht es um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Brauche ich das? Wie schreibe ich das am besten? Diese und andere Fragen sollen im evangelischen Gemeindezentrum in Lindwedel, Am Markt 5 beantwortet werden. Referentin ist Kristina Homann-Kümmel, Ärztin für Allgemeinmedizin, und Felicitas Katzsch, Rechtsanwältin und Berufsbetreuerin.