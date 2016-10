Infoveranstaltung im Seniorenbüro

Torsten Michael Könnecke berät über Hausnotruf

Schwarmstedt. Der Mensch ist nun mal so: Oft muss erst „was passieren“, bevor er etwas unternimmt. Das kann ein Unfall sein, der Verlust des Ehepartners oder die Rückkehr nach einem Krankenhaus-Aufenthalt. Was auch immer der Auslöser sein mag, plötzlich wird klar: Ein Hausnotruf-System muss her, damit immer „jemand da ist“, wenn es darauf ankommt.Das gibt nicht nur Alleinstehenden und Senioren Sicherheit, sondern auch deren Angehörigen und vertrauten Personen. Allein schon das Wissen, dass bei einem Gefühl von Unwohlsein einfach nur ein Knopf gedrückt werden muss, ist eine Entlastung: Man agiert doch viel entspannter, wenn man sich jederzeit gut aufgehoben weiß. Nach dem Knopfdruck geht eine zuvor definierte Alarmkette und der Hausnotruf kommt in der Hausnotruf-Zentrale der Johanniter an, die den Notruf registriert. Was dann zu geschehen hat, kann sehr flexibel gestaltet werden.Am Donnerstag, 3. November, informiert Torsten Michael Könnecke, langjähriger Berater im Hausnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe, über alles Wissenswerte und gibt Antworten auf Fragen zum Thema Hausnotruf wie immer im Senioren-Büro ab 16 Uhr bei Tee, Kaffee und Keksen.