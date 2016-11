Infoveranstaltung zur Südlink-Stromtrasse

Heidekreis. In der Samtgemeinde sind die Orte Suderbruch, Nienhagen und Norddrebber von der neuen Planung der Südlink-Stromtrasse betroffen. Hier würde nach einer Variante die künftige Stromtrasse unterirdisch verlaufen und ein Suchkorridor wurde bereits festgelegt. Die Firma Tennet informiert nun am Montag, 7. November, von 17 bis 20 Uhr in der Stadthalle Walsrode über die Stromtrassenplanungen in den Landkreisen Heidekreis und Nienburg. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die betroffenen Bürger in beiden Landkreisen. Die Samtgemeinde Schwarmstedt weist nochmals auf diesen Termin hin, damit möglichst viele Bürger das Informationsangebot nutzen und ihre Interessen einbringen. Im Internet sind die Trassenplanungen unter

www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/

abrufbar.