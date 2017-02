Internationales Workcamp

60 junge Leute werden erwartet

Heidekreis. Zum Internationalen Jugendworkcamp nach Bergen-Belsen laden CVJM und DGB-Gewerkschaftsjugend in Kooperation mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen in den Osterferien (5. bis 15. April). Zwar beginnt die Jugendbegegnung noch an Unterrichtstagen, aber die Kultusministerin empfiehlt den Schulen, Interessierte dafür vom Unterricht frei zu stellen. Erwartet werden 60 junge Leute zwischen 16 und 25 Jahren aus Südafrika, Israel und Osteuropa.Zum Programm gehören Gespräche mit Überlebenden der Nazi-Verfolgung und kreative Bearbeitung aktueller Themen, wie Ausgrenzung und Rassismus. Durch künstlerisches Gestalten, filmen, Musik machen und internationale Gemeinschaftserfahrungen werden Zeichen gegen menschenfeindliche Ideologien gesetzt. Dass das klappt, dafür sorgen junge Teamende aus dem Heidekreis.Die Teilnahme kostet 120 Euro und wer das nicht aufbringen kann, für den werden Sponsoren gefunden, erklären die Organisatoren. Informationen und Anmeldung bei lonnemann@cvjm-lvh.de und charly_schule@yahoo.de.