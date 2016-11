Jahresabschluss

Lindwedel. Die Jahresabschlussfeier des SoVD Lindwedel-Hope findet am Mittwoch, 7. Dezember statt. Beginn ist um 15 Uhr in Balland`s Restaurant in Lindwedel. Anmeldungen bei Margrit Hölscher unter Telefon (0 50 73) 14 23.