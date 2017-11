Jahresabschlussfeier

Schwarmstedt. Der Ortsverband des SoVD der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt seine Mitglieder zur Jahresabschlussfeier am Sonnabend, 9. Dezember, um 15 Uhr in das Gasthaus „Unter den Linden“ in Bothmer recht herzlich ein. Anmeldungen bei Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77 bis zum 27. November. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.