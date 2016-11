Jahresabschlussfeier des SoVD

Bothmer. Der SoVD lädt seine Mitglieder herzlich ein zur Jahresabschlussfeier am Sonnabend, 3. Dezember, um 15 Uhr in das Gasthaus „Unter den Linden“ in Bothmer. Ein Bustransfer innerhalb Schwarmstedts ist gegeben. Deswegen bitte Rückmeldung bis zum 21. November. Ansonsten wird um Anmeldung bis zum 25. November unter Telefon (0 51 46) 41 77 bei der 1. Vorsitzenden Margret Urban gebeten.