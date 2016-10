Jahreshauptversammlung

Schwarmstedt. Am Montag, 14. November, findet um 19.30 Uhr in der Johanniter-Rettungswache Schwarmstedt die Jahreshauptversammlung des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt statt. Hierzu sind alle Kinder- und Jugendarbeit betreibenden Vereine und Verbände eingeladen. Tagesordnungspunkte sind die Berichte des Vorstandes mit Kassenbericht, Aussprache und Entlastung, Bestätigung des Vorstandes, Veranstaltungen des SGJR, die Ferienprogramme und sonstige Aktivitäten. Informationen beim Vorsitzenden Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15 oder per E-Mail sgjr.schwarmstedt@online.de.