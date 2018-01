Jahreshauptversammlung

Schwarmstedt. Die Jahreshauptversammlung der DLRG Schwarmstedt findet am Sonnabend, 24. Februar, im Hotel Bertram an der Moorstraße 1 statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten der Funktionsträger Mitgliederehrungen, die Schließung des Hallenbades wegen Renovierungsarbeiten sowie Aktivitäten in 2018. Anträge müssen bis spätestens 10. Februar vorliegen. Jugendliche Mitglieder unter 16 Jahren haben kein Stimmrecht, sollten aber trotzdem erscheinen, um

gegebenfalls ihre Meinung zu äußern. Gäste und auch Eltern sind herzlich willkommen.