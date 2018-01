Jugendparlament feiert Geburtstag

Schwarmstedt. Das Jugendparlament der Samtgemeinde Schwarmstedt feiert im Februar sein zweijähriges Bestehen. Fast zwei Jahre ist es her, dass sich die Mitglieder – die sogenannten Jugendparlamentarier – zum ersten Mal zu einer eigenen Plenarsitzung trafen. Zu diesem Geburtstag möchten die Jugendparlamentarier herzlichst zum Kuchen, Kinderschminken, netten Gesprächen und vielem mehr einladen. Mit freundlicher Unterstützung findet dieser am Sonnabend, 3. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Drogeriemarkt „DM“ in Schwarmstedt statt. Das Jugendparlament freut sich über ein zahlreiches Erscheinen von Kindern, Jugendlichen und interessierten Erwachsenen.