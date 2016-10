Kaffee gestohlen

Essel. In der Nacht zu Dienstag begaben sich Unbekannte an einen Sattelauflieger, der an der Rastanlage Allertal, Richtung Hannover, abgestellt war. Sie überwanden das Schloss und entwendeten 40 Packungen Kaffee á ein Kilogramm. Der Schaden beträgt rund 240 Euro.