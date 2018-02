Kandidaten stellen sich vor

Gottesdienst in St.-Laurentius-Kirche

Schwarmstedt. Am 11. März sind in allen Gemeinden der Hannoverschen Landeskirche Kirchenvorstandswahlen. Am kommenden Sonntag, 25. Februar, um 10.30 Uhr, stellen sich im Gottesdienst in der Schwarmstedter St.-Laurentius-Kirche die örtlichen Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl vor. Neun Frauen und Männer aus der Gemeinde kandidieren für den neuen Kirchenvorstand, der für die nächsten sechs Jahre die Geschicke der Kirchengemeinde St. Laurentius bestimmen wird. Sechs von ihnen werden gewählt. Alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die bis zum Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, sind zur Wahl aufgerufen. Jeder hat fünf Stimmen, gewählt wird in fünf Stimmbezirken: Bothmer, Buchholz (mit Marklendorf), Essel (mit Engehausen), Lindwedel (mit Hope) und Schwarmstedt (mit Grindau). Wer am Wahltag verhindert ist, kann Briefwahl beantragen.Pastor Jörn Kremeike: „Ich hoffe, dass viele Gemeindemitglieder die Gelegenheit nutzen, um mehr über die einzelnen Kandidaten zu erfahren. Nach dem Gottesdienst können bei einer Tasse Kaffee noch eigene Fragen an die Kandidaten gerichtet werden.“