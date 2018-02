Kandidaten stellten sich vor

Kirchenvorstandswahl steht vor der Tür

Schwarmstedt. Am vergangenen Sonntag stellten sich in der Schwarmstedter St.-Laurentius-Kirche im Gottesdienst die örtlichen Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl vor. Neun Frauen und Männer aus der Gemeinde kandidieren für den neuen Kirchenvorstand: Torben Dübrock, Heinrich Grund, Martina Hornbostel, Christian Kauffmann, Jürgen Otterstätter, Kristina Peper, Kai Priewe, Beate Schüler und Monika Volbers-Handwerker. Sechs von ihnen werden in der Wahl am 11. März in den neuen Kirchenvorstand gewählt. Darauf wies Pastor Jörn Kremeike am Anfang des Gottesdienstes in der vollen Kirche mit einem Augenzwinkern hin: „In zwei Wochen ist KV-Wahl, mit diesem Gottesdienst beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes.“Die Vorstellung der Kandidaten erfolgte in zwei Durchgängen. Im ersten bekamen alle Kandidaten eine grüne und eine rote Karte, mit denen sie auf Fragen zu ihrer Person antworten konnten. Im zweiten Durchgang erhielt jeder Kandidat 60 Sekunden, um der Gemeinde zu sagen, was ihr oder ihm am meisten am Herzen liegt. Auch Pastor Kremeike hielt sich an die knappen Zeitvorgaben, indem er die Predigt mit den Worten begann: „Und nun kommen meine neun Minuten“ (um nach knapp fünf Minuten mit dem Amen zu schließen).Nach dem Gottesdienst folgten viele der Besucher der Einladung ins frühlingshaft geschmückte Kirchencafé unter die Empore, um dort im persönlichen Gespräch noch mehr über die einzelnen Kandidaten zu erfahren.