Kein Aprilscherz

Osterfeuer am 1. April in Essel

Essel. Auch in diesem Jahr findet das Osterfeuer der Feuerwehr Essel an altbekannter Stelle statt. Nähere Infos werden folgen. Um aber auch dieses Jahr wieder ein ordentliches Feuer zu haben, wird auch wieder an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen die Möglichkeit bestehen Grüngut anzuliefern. Die Anlieferung kann am Sonnabend, 24. März, und Sonnabend, 31. März, jeweils von 9.30 bis 14 Uhr, erfolgen. Für größere Anlieferungen besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit die tatkräftige Hilfe der Kameraden der Feuerwehr Essel in Anspruch zu nehmen. Für weitere Rückfragen wendet man sich bitte an Ortsbrandmeister Christian Draeger, Telefon (01 72) 4 16 44 48, oder dessen Vertreter Jan Hendrik Pauling, Telefon (01 71) 6 21 91 75. Bitte nur Grüngut und unbehandeltes Holz anliefern, da ansonsten die Annahme eventuell verweigert werden kann.