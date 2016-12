Keine Abfallannahme

Heidekreis. Die Deponie Hillern ist am Mittwoch, 14. Dezember, aufgrund einer betriebsinternen Schulung ganztägig geschlossen. Daruaf weist die Abfallwirtschaft Heidekreis hin.. An Heiligabend und Silvester findet dort ebenfalls keine Annahme von Abfällen wie zum Beispiel Sperrmüll, Hausmüll und Elektrogeräten statt. Die Schwarmstedter Annahmestelle der Abfallwirtschaft Heidekreis ist vom 24. Dezember bis 2. Januar 2017 nicht besetzt. Regulär geöffnet hat die Deponie Hillern im neuen Jahr wieder am 2. Januar 2017 zu folgenden Zeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16.30 Uhr, mittwochs und samstags von 9 bis 13.30 Uhr. Die Annahmestelle in Schwarmstedt nimmt im kommenden Jahr am Dienstag, 3. Januar 2017, ab 10 Uhr wieder den Betrieb auf.