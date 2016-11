Keine Verteilung mit der Post

AHK verteilt Abfallkalender dezentral

Heidekreis. Die Informationsbroschüren der Abfallwirtschaft Heidekreis mit den Abfuhrterminen für 2017 werden erstmals nicht mehr per Post an alle Haushalte im Heidekreis zugestellt. Die Broschüren wurden immer wieder zu spät, gar nicht oder nur sporadisch verteilt. Ab 12. Dezember werden die Hefte an rund 60 Ausgabestellen zur Abholung bereitgestellt. Die Abfuhrzeiten stehen auf der Webseite www.ahk-heidekreis.de ab Mitte Dezember zur Verfügung. Handybenutzer können im App-Store von Apple oder im Play-Store von Google ein Zusatzprogramm herunterladen, um an die Informationen zu kommen.Die Abfallhefte sind ab 12. Dezember in folgenden Ausgabestellen erhältlich: Hademstorf, Dit und Dat, Hannoversche Straße 4; Schwarmstedt – Rathaus, Am Markt 1; KSK, Am Markt 2; Volksbank: Celler Straße 14; Buchholz – Lebensmittel Vogeler, Dorfstraße 1; Lindwedel – KSK, Am Markt 1; Marklendorf – Grünhagens Hofladen, Im Orth 4.