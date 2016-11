Kindergottesdienst

Schwarmstedt. Der Kindergottesdienst in Schwarmstedt findet am Sonntag, 13. November, statt. Treffen ist wie immer um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Anschließend gehen die Kinder ins Gemeindehaus, um Geschichten zu hören und kreativ zu sein. Das Kindergottesdienstteam freut sich auf alle Kinder ab fünf, die Jüngeren bringen bitte eine Erwachsenen mit.