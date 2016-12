Kindergottesdienst

Lindwedel. Am Sonntag, 18. Dezember, ist ein ganz besonderer Kindergottesdienst in Lindwedel. Dazu sind alle Kinder ab fünf Jahren herzlich eingeladen, die Jüngeren bringen bitte einen Erwachsenen mit. Angefangen wird wie immer um 10 Uhr im Gemeindezentrum mit einer schon etwas weihnachtlichen Geschichte, es ist ja der 4. Advent, Gebeten und Liedern und dann gibt es die große Weihnachtsbastelaktion, in der der Christbaumschmuck für den Baum in der Kirche hergestellt wird, der anschließend von den Kindern auch geschmückt wird. Dann ist noch etwas Zeit für fröhliche Lieder und Gedichte, sodass gegen 12 Uhr mit einem gemeinsem Segen der Kindergottesdienst zu Ende geht.