Kindergottesdienst

Lindwedel. Am Sonntag, 22. Oktober, um 10 Uhr findet in Lindwedel im Gemeindezentrum der nächste Kindergottesdienst statt. Das Team denkt sich einen spannden Vormittag aus. Gemeinsam wird gebastelt, gesungen, gebetet und nachgedacht. Eingeladen sind alle Kinder ab fünf Jahren, Jüngere sind in Begleitung eines Erwachsenen herzlichen willkommen.