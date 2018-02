Kinderkino

Heidekreis. Zum Kinderkino mit dem Film „Herr Bello“ sind alle Kinder ab sieben Jahren am Donnerstag, 15. Februar, ab 17 Uhr in den Burghof Rethem, Lange Straße 2 eingeladen.

Nachdem sie bereits bei den beiden „Sams“-Filmen bewiesen haben, wie man auch in Deutschland erfolgreich Family-Entertainment macht, legen Regisseur Ben Verbong und Produzent/Autor Ulli Limmer abermals einen pfiffigen Familienspaß vor, der voll und ganz auf das komödiantische Können von „Bello“-Darsteller Armin Rohde zuschnitten ist. Unterstützt von August Zierner und Sophie von Kessel läuft er zu großer Form auf.