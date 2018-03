Kirchenvorstandswahl in der Kirchengemeinde Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Sonntag, 11. März, werden in den Gemeinden der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers die Kirchenvorstände für die nächsten sechs Jahre gewählt. So auch in der Kirchengemeinde St. Laurentius zu Schwarmstedt. Der Kirchenvorstand leitet zusammen mit dem Pfarramt die Kirchengemeinde. Seine Aufgaben sind vielfältig: er ist zuständig für die Gestaltung des Gemeindelebens, den Gottesdienst, den Konfirmandenunterricht, die diakonischen und missionarischen Aufgaben der Gemeinde. Er vertritt die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit und ist für die Verwaltung der kirchlichen Gebäude und Grundstücke sowie den Friedhof verantwortlich und stellt den Haushaltsplan auf. Außerdem gehört die Anstellung und Leitung der Mitarbeiter zu seinen Aufgaben.

Neun Kandidaten stellen sich zur Wahl, von denen die sechs mit den meisten Stimmen in den neuen Kirchenvorstand gewählt werden. Der alte KV beruft daneben noch zwei weitere Kirchenmitglieder in den neuen KV. Die Kandidaten haben sich im Gottesdienst am 25. Februar der Gemeinde vorgestellt. Außerdem findet sich eine Kurzvorstellung im aktuellen Gemeindebrief.

Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die bis zum Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben, am Wahltag der Kirchengemeinde angehören und in der Wählerliste eingetragen sind. Jeder Wahlberechtigte hat rechtzeitig eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten, die ihn persönlich zur Wahl einlädt.

Gewählt wird in fünf Stimmbezirken. In ihnen gibt es folgende Wahllokale: Grundschule Bothmer, 11 bis 17 Uhr; Buchholz (mit Marklendorf): Dorfgemeinschaftshaus Buchholz, 11 bis 17 Uhr; Essel (mit Engehausen): Schützenhaus Essel, 11 bis 17 Uhr; Lindwedel (mit Hope): Gemeindezentrum Lindwedel, 10 bis 16 Uhr; Schwarmstedt (mit Grindau): evangelisch-lutherisches Gemeindehaus, 11 bis 17 Uhr. Bitte beachten: Jedes wahlberechtigte Kirchenmitglied kann nur in dem Wahllokal seines eigenen Ortes wählen gehen. Bitte die Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen. Die Stimmabgabe ist geheim. Der Wähler kennzeichnet auf dem ausgehändigten Stimmzettel die Personen, die er wählen will. Pro Stimmzettel dürfen höchstens fünf Kandidaten angekreuzt werden. Die Häufung mehrerer Stimmen auf einen Namen (Kumulieren) ist nicht zulässig. Ungültig sind Stimmzettel, auf denen kein Kandidat angekreuzt wurde; Stimmzettel, auf denen mehr als fünf Kandidaten angekreuzt wurden sowie Stimmzettel, die mit Zusätzen versehen wurden.