Kleiderkammer geschlossen

Schwarmstedt. Aus organisatorischen Gründen ist die Kleiderkammer der Diakonie im Alten Küsterhaus an der Kirchstraße 13 am Dienstag, 28. März, und Donnerstag, 30. März, geschlossen. Am Dienstag, 4. April, ist die Kleiderkammer wieder geöffnet.