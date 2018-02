Kleidersammlung für Bethel

Heidekreis. Auch in diesem Jahr sammelt die Kirchengemeinde St. Laurentius Schwarmstedt Altkleider für Bethel. Die Sammlung erfolgt vom 27. Februar bis 6. März. Gesammelt wird gut erhaltene Kleidung und Schuhe, die jeweils von 8 bis 18 Uhr an folgenden Stellen abgegeben werden können: Schwarmstedt – gekennzeichnetes Carport vor dem Küsterhaus, Kirchstraße 13; Marklendorf – Brigitte Bäßmann, Mühlenweg 6, 29690 Buchholz (Aller); Lindwedel – Gemeindezentrum, Am Markt 5, 29690 Lindwedel; Essel –Familie Lehmann, Lerchenweg 5, 29690 Essel.