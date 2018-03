Königsschießen

Grindau. Am Sonnabend, 7. April, findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr im Schützenhaus Grindau für alle Mitgliederinnen und Mitglieder des Schützenvereins Felsenkeller Grindau das Schießen um Königswürden und Pokale statt. Am Wettbewerb um die Bürgerscheibe können alle Grindauer Einwohner teilnehmen. Der Schützenverein freut sich auf eine rege Teilnahme.