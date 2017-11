Konzert in Dorfmark

Irische Songwriterin Claire Odlum kommt

Heidekreis. Am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr treten ODI und Pi JACOBS in der Dorfmarker Kirche auf. Der Eintritt ist frei.Die irische Songwriterin Claire Odlum alias ODI hat bereits mehr als 600 Konzerte in Irland, Großbritannien und Deutschland gespielt. Besondere Höhepunkte waren der UK Exposure Music Award 2011 in der Kategorie „Beste weibliche Sängerin“ und ein Auftritt bei den Olympischen Spielen 2012. Ihr Debutalbum „Maslow’s Songbook“ erschien am 2. April 2015 auf dem Label Songs & Whispers. Odlums Stimme bedient ein breites Spektrum und ist von einer mächtigen, aber auch ergreifenden Qualität. Ein wundervoller Mix aus freundlichem, irisch gefärbtem Gesang und gefühlvollen Refrains, der den Zuschauer berührt und ihn voll mit einbezieht. Unterstützt wird Odlum (ODI) auf der Bühne von Dave Redfearn an Gitarre und Harmonika. Die Leidenschaft für Rock- und Soul-Musik ist der Singer-Songwriterin Pi Jacobs quasi in die Wiege gelegt. Als Teenager singt sie in der Schule und wird schnell als Gesangstar unter den Mitschülern gehandelt. Ihren persönlichen Musik-Stil beschreibt sie selber als „Americana Bluesy Rock Thing“. Nachdem Jacobs zahlreiche Songs geschrieben und aufgenommen hat und mit diversen Auftritten live erprobt hat, veröffentlicht sie 2001 ihr erstes Album „Irrational“. Jüngst wurde Pi Jacobs für ihre Arbeit vom LA Music Critic Award als BEST ROOTS/AMERICANA ARTIST 2017 nominiert und gewann bereits im Jahr 2015 den LA Music Critics „Best CD, Female“ Award für ihr Album „Hi-Rise Ranch“.