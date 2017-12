Ackerpella tritt im Gemeindehaus auf



Lindwedel. Nach zwei erfolgreichen Weihnachtskonzerten in den vergangenen Jahren präsentiert das Vocalensemble Ackerpella am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr im Gemeindehaus in Lindwedel ihr neues weihnachtliches Programm. Einlass ist ab 16.30 Uhr bei freiem Eintritt. Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk.