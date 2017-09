Konzert mit dem Kammerchor „Kant“

Schwarmstedt. Ein Konzert mit dem Kammerchor „Kant“ findet am Sonnabend, 16. September, ab 19 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche an der Hauptstraße 3 in Schwarmstedt statt. Der Chor präsentiert „Lieder, aus denen die russische Seele spricht“. Chorgesang vom Feinsten und auf hohem Niveau: Diesem Anspruch wird der 18-köpfige Chor unter der Leitung der Dirigentin Tatjana Matwejewa voll gerecht.

In dem gut einstündigen Konzert spannen sie einen weiten Bogen von geistlicher Musik bis hin zu deutschen und russischen Volksliedern.Der Name des Chores erinnert mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“ an den großen Königsberger Philosophen Immanuel Kant. Die klaren Stimmen der zwölf Frauen und sechs Männer werden in dem geistlichen Teil mit russischer geistlicher Musik wie das „Taufgebet“, „Erbarme dich“ oder das „ Friedenslied“ für den Frieden unter den Völkern bitten. Auch das englische Lied „Amazing Grace“ oder eine“ Ave Maria-Version“ und Elvis Presley „Falling in Love with you“ werden im Programm nicht fehlen. Nicht nur das Herz eines Ostpreußen dürfte bei den Liedern „Land der Dunklen Wälder“ oder dem volkstümlichen Lied „Ännchen von Tharau“ höher schlagen. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.