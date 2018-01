Konzert von Lauren O ́Brien

New Yorker Sängerin kommt nach Ostenholz

Heidekreis. Am Dienstag, 16. Januar, um 19 Uhr gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit der New Yorker Sängerin und Kabarettistin Lauren O’Brien. Punk-Kabarett, so bezeichnet die New Yorkerin Lauren O’Brien ihre Kunst. Die Zuhörer erwartet mehr als nur Musik, denn ihre Liveshows gleichen einer Performance, in der auch Poesie- und Comedy-Einlagen zum Zuge kommen. Schon bei den ersten Tönen wird klar: Gewöhnlich ist anders.O‘Brien besitzt dieses magische Talent, das Publikum in einem Moment zu Tränen zu rühren und im nächsten in hysterisches Gelächter zu versetzen. „Alles, was ich mache, kommt aus meiner tiefsten Überzeugung. Ich laufe keinem Trend hinterher“, sagt die Exzentrikerin über ihr Selbstverständnis als Künstlerin.Woher O‘Briens Vielseitigkeit stammt, verrät ein Blick in ihre Biografie: Ihre Karriere begann sie zunächst als Schauspielerin und wurde dann Texteschreiberin für die Rockband PAO (featuring Janice Robinson und Emmy-Gewinner Fred Shehadi). Später war sie die Lead-Sängerin einer Band, die auf den Spuren von Patti Smith wandelte. Aus dieser Band heraus entwickelte O’Brien schließlich auch ihr Punk-Kabarett. Der Erfolg als Soloact ließ nicht lange auf sich warten und so verdiente sie sich mit ihren ersten beiden Studioalben, Insequential Dream und Panic zwei New Century Music Awards.Live erhält Lauren O’Brien Unterstützung von Rocker-Kollegin Lisa Bianco. Dieser Abend ist Teil der erfolgreichen Konzertreihe, welche die evangelisch- lutherischen Kirchengemeinden Düshorn-Ostenholz und Dorfmark in Zusammenarbeit mit dem Bremer Musiknetzwerk Songs & Whispers seit zwei Jahren veranstalten.