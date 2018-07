Konzert von Paul Messinger

Heidekreis. Am Dienstag, 10. Juli, um 20 Uhr gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit Paul Messinger.

Paul Messinger ist ein Poet, Songwriter, Sänger, und Multi-Instrumentalist. Ursprünglich aus New York stammend, ist er nun in Chapel Hill, North Carolina beheimatet. Er ist bekannt als einer der frühen Befürworter der von Howard Levy (The Fleckstones) eingeführten Spielweise der diatonischen Mundharmonika. Messinger schreibt nuancierte, charaktervolle Songs in unterschiedlichen Stilen, denn „unterschiedliche Geschichten erfordern unterschiedliche musikalische Stile, um erzählt zu werden“, sagt er. Messingers anhaltende Leidenschaft gilt der Geschichte und den Menschen. So liegt sein künstlerischer Fokus auf dem Geschichtenerzählen ebendieser Menschen. Das Album „Love Will Find You: 9 Degrees of Relationship“ erkundet die Menschen in der Welt um uns herum, die eben das tun, was Menschen so tun. Jeder Song repräsentiert einen anderen Aspekt menschlicher Beziehung: Vertrauen, Irrtum, Beharrlichkeit, Glauben, Reue, Courage, Untreue, Geduld und Zufriedenheit.

Auf dem Album haben zahlreiche namhafte Kollegen mitgewirkt. Darunter Bassist Fernando Saunders (Lou Reed, Jeff Beck, Peter Gabriel), Maceo Parker, ehemaliger Keyboarder von Jay Sjirley, Produzent Jason Merrit, die in Las Vegas sitzenden PureJoyPeople’s PJ Trasmil und Rob Hau, der New Yorker Produzent DEZO und Sänger Raney Hayes. Durch diese Mischung aus den vielfältigsten Künstlern entstand eine wahre Soundpalette. In Kombination mit Paul Messingers virtuosem Mundharmonika-Spiel, seinen Texten und dem Gesang entsteht eine einzigartige Klanglandschaft.

Im Juli 2018 ist Paul Messinger mit seiner Band The Suspects erstmals auf Deutschlandtour, um sich dem hiesigen Publikum einmal live zu präsentieren.