Kradfahrer schwer verletzt

Essel. Am Dienstag, gegen 21.20 Uhr, kam es auf der B 214 zwischen Essel und Buchholz zu einem Verkehrsunfall, bei der der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger Schwarmsteder wollte mit seinem Pkw den Zweiradfahrer überholen, unterschätzte aber den Abstand und erfasste ihn mit der rechten Fahrzeugseite. Der 22-jährige Grethemer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Totalschaden.