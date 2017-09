Kreativ – sportlich – Natur erleben

Herbstferienkalender für Schwarmstedt erschienen

Schwarmstedt. Um die freien Tage gestalten zu können, hat der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt (SGJR) mit den Vereinen und Organisationen einen Herbstferienkalender für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Herbstferien sind vom 2. Bis 13. Oktober.Wer mit dem Sportabzeichen noch nicht ganz fertig ist, kann die Schwimmprüfungen noch erledigen. Der MTV Schwarmstedt bietet Training und Abnahme im Hallenbad Schwarmstedt an: Jeden Ferien-Donnerstag um 17 Uhr. Infos unter Telefon (0 50 71) 91 29 42. Um Anmeldung für folgende Kreativ-Aktion wird gebeten: „Keilrahmen gestalten“ mit Manuela Ruth, Rodewald, am 5. Oktober um 16.30 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Beitrag: drei Euro. Info und Anmeldung beim SGJR Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 5 15. Die Kirchengemeinde Schwarmstedt lädt zur Kinderbibelwoche – KiBiWo 2017„ ein. Vom 10. bis 13. Oktober im evangelischen Gemeindehaus Schwarmstedt. Täglich von 9 bis 13 Uhr – für Kinder von sechs bis elf Jahren. Auskunft und Anmeldung bei Diakonin Silke Reimann, Telefon (0 50 71) 5 11 56 11. Abschluss am Sonntag, 15. Oktober, um 10.30 Uhr mit dem Familiengottesdienst.Das NaBu-Zentrum Gut Sunder, Meißendorf, lädt zum Apfelfest und Wolfstag ein. Am 3. Oktober von 13 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Familienprogramm mit Aktionen wie Saft pressen, keschern am Teich, Rallye, Kinderschminken und Apfelmuss kochen. Infos unter Telefon (0 50 56) 97 01 11. Das ursprünglich geplante Herbstferien-Camp findet nicht statt.Ebenfalls am 3. Oktober lädt die SPD alle Kinder zum Drachenfest an den Badesee Essel ein. Um 14 Uhr geht es los. Für Verpflegung wird gesorgt sein. Der Schützenverein Schwarmstedt öffnet am 12. Oktober sein Schützenhaus, Werkstraße 2, für ein Lichtpunktschießen. Für Kinder ab sechs Jahren. Ab zwölf Jahren ist Luftgewehrschießen möglich ab 16 Uhr. Info bei Gerald Voltmer unter Telefon (01 51) 56 59 34 96.Auch Reiten im Herbst ist möglich. Der Reit- und Pferdehof Rosentalwiesen, Nienhagen, lädt zur Reitfreizeit ein: Vom 9. bis 13. Oktober finden Tageskurse (10 bis 16 Uhr) statt. Am 14. Oktober kann das Reitabzeichen abgelegt werden. Infos und Anmeldung bei Kerstin Trenz unter Telefon (0 50 71) 80 01 28. Am Freitag, 6. Oktober, von 13 bis 19 Uhr, können Kinder bei freiem Eintritt ins Hallenbad Schwarmstedt zum Spielenachmittag. Am 27. Oktober ab 14.30 Uhr wird zur Halloweenparty geladen. Schon mal zum Vormerken und Kostüm und Verkleidung bereithalten. Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt hat zu den bekannten Zeiten geöffnet und steht für Buch- und Medienausleihe zur Verfügung.Für Jung und Alt steht der Bouleplatz Schwarmstedt, gegenüber vom Rathaus, zur Verfügung. Jeden Montag wird ab 15.30 Uhr gespielt. Kugeln können gestellt werden. Infos unter Telefon (01 73) 6 00 21 96. In der Woche nach den Ferien findet im Rahmen von 850 Jahre Schwarmstedt noch ein 8-Stunden-50-Minuten-Schwimmen der DLRG statt: Sonntag, 22. Oktober, ab 8.50 Uhr. Weitere Informationen werden demnächst veröffentlicht.Alle Termine finden sich auf einem Flyer, der verteilt wurde und an vielen Stellen zur Mitnahme ausliegt. Auch eine Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de gibt es für weitere Informationen.