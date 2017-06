Kreisfeuerwehrtag in Düshorn

34 Gruppen vergleichen Leistungsstand

Heidekreis. Insgesamt werden sich am kommenden Sonntag 34 Gruppen aus dem gesamten Heidekreis auf den Weg nach Düshorn machen, um dort unter Wettbewerbsbedingungen ihren Leistungsstand zu vergleichen. Es wird eine Übung nach landesweit gültigen Richtlinien in möglichst kurzer Zeit und mit wenigen Fehlern durchgeführt, die Bewertung erfolgt wieder durch ein erfahrenes und eingespieltes Wettbewerbsrichter-Team. Zusätzlich müssen der Gruppenführer, der Maschinist und der Melder aus einem Pool von 200 Fragen insgesamt sechs richtig beantworten, obendrein müssen noch Koordinaten auf einer Waldbrandeinsatzkarte bestimmt werden. Ab 8.45 Uhr werden sich die Wettbewerbsgruppen messen, die Siegerehrung ist für etwa 16 Uhr geplant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Feuerwehr bietet wieder Speisen vom Grill, gekühlte Getränke sowie ein Kaffee- und Kuchenbüfett an. Um eine reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurden kürzlich die Startplätze vergeben. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn zahlreiche Besucher zum Kreisfeuerwehrtag kommen würden, denn dieser ist nicht nur für Feuerwehrleute interessant.