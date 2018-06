Kulinarische Radtour

Schwarmstedt. Eine kulinarische Radtour ab Schwarmstedt (circa 26 Kilometer) findet am Sonnabend, 7. Juli, unter dem Motto „Hüttenzauber – kulinarisches Rendezvous mit Kartoffeln und Cranberries, Bienen, Bisons und Schwarzbunten Friesen“ statt. Eine Rundreise von den mächtigen Bisons zu den kleinen, fleißigen Bienen. Nicht nur die gefüllten Honigwaben sind purer Geschmack mit großer Heilwirkung auch die leuchtendroten Früchte der Kranichbeere sind ein großes Geschenk der Natur. Ein Stück Amerika hat in der Moosbeerhütte Einzug gehalten mit der Aufforderung zum Entdecken, Probieren und Mitnehmen. Im neu gestalteten Milchstall, mit automatischem Fütterungs- und Melksystem, erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes und können ein wenig naschen bevor sie den Tag bei „Schwarmstedter mit extra kartoffeligem Geschmack“ gemütlich beenden. Anmeldungen bis zum 4. Juli bei der Touristeninformation in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 86 88 oder per E-Mail an touristinfo@aller-leine-tal.de. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bahnhof Schwarmstedt. Veranstalter ist der Verein der Gästeführerinnen im Landkreis-Heidekreis.