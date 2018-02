Kultusminister Grant Hendrik Tonne zu Gast in Walsrode

Heidekreis. Am Freitag, 9. März, ist der Niedersächsische Kultusminister, Grant Hendrik Tonne, zu Gast beim hiesigen Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke. Die Veranstaltung „Auf ein Wort mit …“ wird dieses mal in Walsrode, im Café am Markt, stattfinden und beginnt um 19 Uhr. Bildung ist eines der wichtigsten Themen in Niedersachsen. Es bewegen sich zahlreiche Dinge in einem komplexen Feld: Frühkindliche Bildung, kostenfreie Kindertagesstätten, die Flexibilisierung des Schuleintrittsalters, der Lehrer- beziehungsweise Fachkräftemangel und verschiedene Schulformen stellen hier nur einen kleinen Teil der Herausforderungen dar. Auf Einladung von Sebastian Zinke kommt Kultusminister Grant Hendrik Tonne nun nach Walsrode. Unter der Überschrift „Die Zukunft der Bildung in Niedersachsen“, haben alle Gäste die Möglichkeit mit ihrem Abgeordneten und dem Minister ins Gespräch zu kommen.