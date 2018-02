Lächelreflex oder Pokerface?

Männlichen Machtspielchen auf den Zahn gefühlt

Heidekreis. Wie schwer es Frauen im Berufsleben häufig haben, weiß die Coaching Expertin und Kommunikationsberaterin Sabine Strobel. Denn oftmals räumen Frauen nach einer Besprechung den Kaffeetisch ab oder lassen sich mitten im Satz unterbrechen, räumen den Geschirrspüler ein und aus und besorgen die Geburtstagsgeschenke für die Kollegen. Das Sozialverhalten im Job wird zur Einbahnstraße und ist der Karriere nicht nützlich. Sabine Strobel gibt qualifizierten Frauen in Ihrem Vortrag Tipps, wie sie sich in ihrem Job-Alltag gegenüber ihren männlichen Kollegen behaupten können. Denn häufig sind es engagierte Frauen, die trotz bester fachlicher Qualifikationen nicht befördert werden.Sabine Strobel wird den Machtspielchen der Männer auf unterhaltsame Weise auf den Zahn fühlen und aufdecken wie sie zukünftig mit langen Wortbeiträgen, Rangordnungskämpfen und einem sehr großen Ichbewusstsein umgehen werden. Die Teilnehmer lernen, wie sie diese Spiele erkennen und als Frau künftig mitmischen können. Der Vortrag „Spiele mit der Macht – Lächelreflex oder Pokerface?“ findet am Mittwoch, 21. Februar, von 18 bis 20.30 Uhr in der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Landkreisgebäude, Harburger Straße 2, Raum 305, in Soltau statt.