Ladebordwände eines Klein-Lkw gestohlen

Buchholz. Unbekannte entwendeten von einem Klein-Lkw Pritsche, der auf einem Betriebshof am Triftweg in Buchholz abgestellt war, drei Ladebordwände und drei Schaufeln. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, begangen. Der Schaden wird auf rund 3.600 Euro geschätzt.