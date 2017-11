LaFiBo spielt Loriot

Run auf die Karten hat begonnen

Heidekreis. Schon jetzt hat der Run auf die Karten für Loriot bei der Bomlitzer Theatergruppe LaFiBo begonnen. „Bereits nach der Aufführung im letzten Jahr, kamen die Zuschauer und haben sich für dieses Jahr wieder angemeldet“, freut sich das Ensemble. So wird es am zweiten Adventswochenende eine Neuauflage der beliebten Loriot-Sketche geben. Dabei werden fünf der beliebtesten aus dem vergangen Jahr und zehn neue Sketche des unvergesslichen Vicco von Bülow zur Aufführung kommen. Die Aufführungen finden am Sonnabend, 9. Dezember, um 20 Uhr und am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr, statt. Jedenfalls ist der Angriff auf die Lachmuskeln wieder vorprogrammiert.Loriot ist nun fest im Programm der Bomlitzer Theatergruppe aufgenommen, wird aber jedes Jahr, nur am zweiten Adventswochenende, mit wechselnden Szenen und adventlichen Klängen gespielt. So kann man sich jedes Jahr über eine Neuauflage freuen. Kartenbestellungen sind unter Telefon (01 52) 55 78 37 01 oder www.lafibo.de möglich. Karten im Vorverkauf gibt es auch bei Schreibwaren Bartels in der August-Wolff-Straße 2 in Bomlitz.