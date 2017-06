LAG-Sitzung in Buchholz

Elektromobilität ist eins der Themen

Buchholz. Elektromobilität ist ein Thema, das in der LEADER-Region Aller-Leine-Tal zurzeit in aller Munde ist. Zentrale Fragen zur Entwicklung der Elektromobilität wird Raimund Nowak, Geschäftsführer der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, am Freitag, 16. Juni, in Gasthaus Plesse in Buchholz/Aller an der Schwarmstedter Straße 12 um 18.30 Uhr in der nächsten LAG-Sitzung beantworten. Alle Interessierten aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und Bürgerschaft sind herzlich eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen und sich von Raimund Nowak Anregungen für die eigenen Aktivitäten einzuholen.Bei Fragen rund um LEADER oder bei Interesse an der Mitarbeit in der LAG, wenden Interessierte sich gerne an Jeanett Kirsch vom Büro KoRiS, der Regionalmanagerin für das Aller-Leine-Tal unter Telefon (05 11) 59 09 74 30 oder kirsch@koris-hannover.de. Damit die Sitzung optimal vorbereitet werden kann, bittet Jeanett Kirsch um Anmeldung zu der Sitzung.