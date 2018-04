Landtagsfahrt mit Gudrun Pieper

Heidekreis. Zu einer Informationsfahrt zum Niedersächsischen Landtag lädt die CDU- Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper für Mittwoch, 16. Mai, ein. Nach der Ankunft in Hannover beginnt der Tag um 10.30 Uhr mit einem Besuch des Landtages. Die Gäste erfahren wie der Landtag im neu sanierten Plenarsaal tagt. Der Besucherdienst des Landtages informiert umfassend über das Haus und die Arbeit des Landesparlamentes. Die nachfolgende Diskussionsrunde ermöglicht es den Besuchern mit Gudrun Pieper über aktuelle Themen ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss erwartet die Besucher ein Mittagessen im Restaurant „Zeitfür“, das sich im Landtag befindet. Danach steht die Zeit zur freien Verfügung, beispielsweise für einen Stadtbummel. Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr geplant. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 15 Euro inklusive Transfer und Mittagessen. Abfahrtszeiten: sind um 8.45 Uhr in Bad Fallingbostel bei der Raiffeisen-Tankstelle, um 9 Uhr in Walsrode Klostersee, um 9.15 Uhr in Hodenhagen an der Heerstraße (Griechisches Restaurant) und um 9.35 Uhr in Buchholz BP-Truckstop.

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen sind erbeten im Wahlkreisbüro von Gudrun Pieper, Hauptstraße 9, 29690 Schwarmstedt, unter Telefon (0 50 71) 8 00 25 25 sowie per E-Mail an info@gudrunpieper.de. Die Teilnahmebestätigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.