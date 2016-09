Laternenumzug

Hope. Der diesjährige Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Hope findet am Freitag, 7. Oktober, ab 17 Uhr statt. Bis zum Start des Umzuges mit Livemusik können die Kinder sich beim Kinderschminken, auf der Hüpfburg mit Stockbrot am Lagerfeuer und mit Luftballontieren vergnügen. Für das leibliche Wohl gibt es verschiedene Angebote: Gegrilltes, Pommes, Nuggets und Getränke. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus am Celler Weg.